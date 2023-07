LIVE WK vrouwenvoetbal | Zweden ontsnapt aan blamage tegen Zuid-Afrika, Frankrijk treft Jamaica

Het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is afgelopen donderdag van start gegaan. 32 landen strijden om een plek in de finale op 20 augustus in Sydney, waaronder de Oranje Leeuwinnen. Die komen vandaag ook voor het eerst in actie. Dat duel volg je vanaf 09.00 uur hier live. Hier kun je vanaf 12.00 uur Frankrijk - Jamaica volgen. Eerder ontsnapte Zweden aan een blamage tegen Zuid-Afrika.