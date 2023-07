Merkwaardig velddossier Oranje Leeuwinnen wordt dikker: zes opties voldoen niet, nieuwe alternatieven bekeken

Hoewel het ‘niet ideaal’ is, trainen de voetbalsters van Oranje vandaag wederom op het cricketveld van de Bay Oval in de Nieuw-Zeelandse kustplaats Tauranga. ,,Er zijn zes andere locaties in de buurt bekeken, maar deze voldoen allemaal niet aan de vereisten”, zegt een KNVB-woordvoerster na een besloten training van de voetbalsters. Er blijven nu drie opties over.

Op het trainingsveld van de Bay Oval ligt een harde cricketplaat. ,,Of het gevaarlijk is? Nou, het is een harde plaat. Er ligt wel gras overheen, maar we moeten wel weer wat gaan verzinnen”, zei bondscoach Andries Jonker daar gisteren over. ,,Of we moeten eromheen gaan voetballen, of er komt een ander veld”, zei hij.

Er is vervolgens in de omgeving van Tauranga gekeken naar alternatieven, maar die voldoen allemaal niet aan de kwaliteitseisen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het veld, maar ook naar de faciliteiten daaromheen. Donderdagmiddag betraden de Oranje Leeuwinnen dus toch gewoon weer het cricketveld, inclusief de harde plaat. Omdat er op standaardsituaties wordt getraind is dat voor nu geen probleem, maar voor een training waarbij elf tegen elf wordt gespeeld - zoals gebruikelijk voor een wedstrijd - is het onmogelijk om de cricketplaat te vermijden. Eerder waren er voor de Leeuwinnen in aanloop naar het WK al problemen met de velden in Escharen (glas en steentjes op het veld) en in Sydney (‘Het voelt als een tapijt’).

Drie opties

Voor die trainingspartijen zijn er nu drie opties. De eerste is dat er wordt uitgeweken naar een FIFA-accommodatie in Hamilton, dat op anderhalf uur rijden van het hotel in Tauranga ligt. Dat zou betekenen dat de Oranje Leeuwinnen drie uur in de bus zouden moeten zitten voor de training. De tweede optie is om voor wedstrijddagen al eerder naar de desbetreffende speelsteden (Dunedin, Wellington en weer Dunedin) te vertrekken en dáár de trainingen af te werken. De derde optie is dat er ‘gewoon’ in de Bay Oval wordt getraind, ondanks de harde cricketplaat.

Volgens de KNVB is er bij eerdere inspecties van het veld, in aanloop naar het WK, bij de FIFA aangegeven dat er wat aan de cricketplaat gedaan zou moeten worden. De voetbalbond stelde steeds dat het probleem verholpen zou worden zodra het cricketseizoen afgelopen zou zijn. Deze week bleek dat de oplossing onvoldoende was.

Na de training zal Jonker verdere toelichting geven over de keuzes die nu voorliggen, maar dat het WK-velddossier van de Oranje Leeuwinnen inmiddels het stempel merkwaardig heeft, mag duidelijk zijn.

WK-spel

Voorspel de uitslagen van alle wedstrijden van het WK en voorspel bij de duels van de Oranje Leeuwinnen ook de eerste doelpuntenmaakster. Voor je de wedstrijden gaat voorspellen kun je ook vier bonusvragen over het WK beantwoorden waarmee je extra punten na afloop van het WK kunt verdienen. Doe hier mee!

Speelschema WK

Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen