Oranje Leeuwinnen als wereldkampioen? ‘Voetballen denk ik beter dan in 2019’

Vera Pauw uitgescha­keld op WK met Ierland: ‘Maar wij zullen ons vaker kwalifice­ren’

Waar twee Nederlandse bondscoaches Andries Jonker en Sarina Wiegman nog grote WK-ambities hebben, is het toernooi voor de derde - Vera Pauw - voorbij. Na twee nederlagen is Ierland uitgeschakeld, al is de 60-jarige Pauw ervan overtuigd dat de eerste WK-deelname uit de historie van het land een opmaat is naar meer.