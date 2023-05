Oranje Leeuwinnen loten zwaar en treffen Engeland: ‘Bijzonder om tegen Sarina Wiegman te spelen’

De Oranje Leeuwinnen hebben ongunstig geloot in de Nations League. De ploeg onder leiding van Andries Jonker werd in groep A gekoppeld aan de Europees kampioen. Dat is het Engeland van Sarina Wiegman. België en Schotland completeren de groep.

Nederland zat in pot 2 tijdens de loting en kon daardoor rekenen op minstens één zware tegenstander. Dat werd dus de op papier zwaarste. Wiegman was van 2017-2021 bondscoach van Oranje. In die periode won ze de Europese titel in eigen land. In 2022 zette Wiegman met Engeland Nederland opzij door met 5-1 te winnen in een oefenwedstrijd.

Jonker heeft tevreden gereageerd op de loting. ,,Over het algemeen ben ik tevreden met de loting, zeker als je het vergelijkt met andere poules”, verklaarde hij. ,,Engeland is als regerend Europees kampioen de zwaarst mogelijke tegenstander die we konden treffen. Het wordt een mooie uitdaging en voor vrouwenvoetbalminnend Nederland, de speelsters en ook voor mij, is het bijzonder om tegen het Engeland van Sarina Wiegman te gaan spelen.”

Quote Sportief gezien is het een goede zaak dat we meer topwed­strij­den gaan spelen. Aan de andere kant betekenen die topwed­strij­den een extra belasting voor opnieuw dezelfde speelsters Andries Jonker

,,België is een tegenstander die we ook gaan treffen in onze uitzwaaiwedstrijd in aanloop naar het WK. Het is een land dat zich goed ontwikkelt en een niet te onderschatten tegenstander. Ook Schotland is niet te onderschatten. Tijdens mijn eerste interland in september hebben we nipt met 2-1 van Schotland gewonnen. Het is een taaie ploeg met een paar individueel goede speelsters”, wist Jonker.

,,Ik heb gemengde gevoelens over deze nieuwe opzet”, gaf Jonker toe. ,,Sportief gezien is het een goede zaak dat we meer topwedstrijden gaan spelen. Aan de andere kant betekenen die topwedstrijden een extra belasting voor opnieuw dezelfde speelsters.”

Het is de eerste editie van de Nations League in het vrouwenvoetbal. Deze is, mede door het succes van de mannenvariant, opgericht zodat de nationale teams meer gelijkwaardige interlands spelen. Het toernooi heeft drie divisies. ‘League A’, waar Nederland in zit, is de hoogste trede in de piramide. Daarin zijn 16 landen verdeeld over vier groepen. De winnaar plaatst zich voor de halve finales, de nummer 2 handhaaft zich, de nummer 3 speelt een play-off tegen een nummer 2 uit League B voor lijfsbehoud en de hekkensluiter degradeert.

Olympisch kwalificatietoernooi

De Nations League wordt ook gebruikt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Zomerspelen in Parijs van volgend jaar. De twee finalisten van de ‘Final Four’ plaatsen zich voor Parijs 2024. De vier groepswinnaars in League A nemen deel aan de Final Four. Net zoals bij de mannen het geval is, zijn de halve finales en finale in één land. De wedstrijden worden op neutraal terrein gespeeld. Er is dus geen sprake van een heen- en terugwedstrijd.

Als Frankrijk de finale haalt, gaat de winnaar van de wedstrijd om de derde plaats naar de Olympische Spelen. De Françaises, onder leiding van Hervé Renard, zijn als gastland al geplaatst. De eerste editie van het toernooi begint in september, de finaleronde staat in februari 2024 op het programma.

Speelschema WK

De Oranje Leeuwinnen treffen dit jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal, dat van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt.

