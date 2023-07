Oranje Leeuwinnen willen veldfiasco's achter zich laten, ook problemen bij Portugal: ‘Kous is af’

,,De kous is af en er zijn veel woorden aan gewijd. Daar gaan we nu niet meer bij stilstaan”, zei de bondscoach kort over al het gedoe van de laatste weken rondom de trainingsvelden. Aanvoerder Sherida Spitse sloot zich daarbij aan. ,,Er is veel over gezegd. We zijn als ploeg heel flexibel dus we hebben het gedaan met de middelen die we hebben. Vandaag kunnen we ook nog trainen dus het is voor ons allemaal niet heel erg.”

De Oranje Leeuwinnen trainden gisteren in Tauranga negen tegen negen omdat niet iedereen helemaal okselfris was. Jonker is benieuwd hoe zijn speelsters de training van vandaag doorkomen, maar maakt zich nog geen zorgen. Of hij inderdaad 3-5-2 gaat spelen, zoals verwacht wordt, wilde hij nog niet zeggen. ,,We willen niet voorspelbaar worden. We kunnen 3-5-2 en 4-3-3 spelen dus voorlopig laten we iedereen raden.”

WK-spel

Morgen in het Forsyth Barr Stadium in Dunedin moet alles duidelijk worden, tegen Portugal dus. ,,De belangrijkste wedstrijd van het WK”, noemt Jonker dat duel. ,,Portugal heeft ons met de oefenwedstrijd tegen Engeland (0-0, red.) geen grotere waarschuwing kunnen geven. Dat was héél overtuigend, goed georganiseerd en aanvallend voetbal waar mogelijk. Aanvallend zijn ze gewoon héél gevaarlijk.

,,Toen bij de loting eerst de Verenigde Staten eruit kwam was ik niet blij, maar toen daarna de winnaar van de play-offs eruit kwam ook niet, want we hadden al verwacht dat het Portugal zou worden. We zitten in een van de sterkste groepen van dit WK, maar we kunnen iedereen verslaan”, zo herhaalde de coach nog maar eens.

Jonker hoopt de komende weken met zijn ploeg het enthousiasme voor het WK aan te wakkeren in Nederland, hoewel met 09.30 uur (Portugal), 03.00 uur (VS) en 09.00 uur (Vietnam) de groepswedstrijden niet op ideale tijden worden gespeeld. ,,Dat mensen in Nederland niet meteen alles opzij zetten, zeker om 03.00 uur ’s nachts tegen de Verenigde Staten, dat snap ik wel”, zei Jonker.

,,Maar ja, ik heb ook ooit midden in de nacht naar Joop Alberda in Tokio zitten kijken (het gouden volleybalteam tijdens de Olympische Spelen van 1996, red.). Stond ik ook voor de buis te smashen. Dus nee, ik verwacht niet dat heel Nederland thuisblijft van het werk en alles opzij zet, maar als je verder komt, willen ze het toch wel zien, zo zijn wij Nederlanders.”

Portugal heeft ook problemen

Niet alleen de Oranje Leeuwinnen hebben problemen achter de rug met de trainingsvelden op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Ook Portugal moest de planning omgooien richting de eerste WK-wedstrijd in Dunedin.

Of Francisco Neto, bondscoach van de Portugese vrouwen, iets had meegekregen van de veldfiasco’s bij tegenstander Oranje? ,,Wij hebben gisteren helemaal niet getraind, want we hadden geen veld. Zo heeft iedereen z’n eigen problemen”, zei Neto, die met zijn Portugal debuteert op een WK, op de persconferentie in het Forsyth Barr Stadium in Dunedin.

,,We zitten bij de wereldkampioen (VS, red.) en de vice-wereldkampioen (Nederland, red.) in de groep. Nederland is ontzettend goed aan de bal”, aldus de coach, die lovend was over Oranje. ,,Ze spelen offensief en houden ervan balbezit te hebben. Ze zijn echt heel sterk. We moeten proberen hun niveau te halen, maar wij zijn ook Portugal: we hebben onze identiteit en het vuur dat in ons hart brandt.”

