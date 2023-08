Sarina Wiegman kent tegenstander in kwartfinale WK vrouwen na zege Colombia op Jamaica

met video Andries Jonker over gebles­seerd drietal: ‘Ze zijn hier, dus dat is in elk geval een goed teken’

Andries Jonker en Lieke Martens laten er geen onduidelijkheid over bestaan: zij willen met de Oranje Leeuwinnen terug naar Sydney. Dat betekent dat ze groepswinnaar moeten worden op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. En dus zijn er dinsdag (09.00 uur) in Dunedin goals nodig in de derde groepswedstrijd tegen Vietnam.