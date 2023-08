Spoedoverleg in Spanje na kus van voorzitter aan Jenni Hermoso

Hoe drie videofragmenten in Sydney voor oplopende schaamte en woede in Spanje zorgen

De Spaanse bond stuurde later een verklaring naar enkele Spaanse media waarin de toon van de voetbalster anders was. ,,Het was een volledig spontaan wederzijds gebaar door de grote vreugde van het winnen van een WK”, werd ze daarin geciteerd. ,,De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was prima en het was een natuurlijk gebaar van genegenheid en dankbaarheid.”