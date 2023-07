Stefanie van der Gragt geniet van haar moment op WK: ‘Ik krijg nu wel kippenvel hoor’

,,Ik ben trots”, begon Van der Gragt. ,,Het is een belangrijke goal, maar we hebben het echt als team gedaan. Ik ben blij dat ik mocht scoren.” Nederland oefende veel op hoekschoppen en vrije trappen, met specialist Sherida Spitse achter de bal. Het sorteerde dus direct effect in het openingsduel van dit WK. ,,We hebben kopsterke mensen, goede trappers. Dat is echt een wapen voor ons, dat heb je kunnen zien.”

Van der Gragt is aan haar laatste weken als profvoetballer bezig. Het WK kan voor haar niet beter beginnen, erkende ze. ,,Ik krijg wel een beetje kippenvel hoor. Matchwinnaar, gevochten als team en een superbelangrijke zege.” Denkt ze al aan haar voetbalpensioen? ,,Ik wil nog zeker niet aan verderop in het toernooi denken.” Ze geniet nu vooral van het moment.

De zege op Portugal was cruciaal, omdat ook de Verenigde Staten in de groep van Nederland zit. De regerend wereldkampioen is de topfavoriet. Tegen Vietnam is winst vrijwel zeker. ,,Deze wedstrijd was superbelangrijk", stelde Van der Gragt. ,,Hier kunnen we alleen maar trots op zijn.”

Sherida Spitse

Het is een lekkere start, noemde aanvoerder Sherida Spitse de benauwde overwinning van 1-0 op Portugal in de openingswedstrijd van het WK. ,,Portugal heeft geen grote kansen gecreëerd en was vooral lange ballen aan het spelen. Wij hadden controle”, zei ze kort na de wedstrijd bij de NOS.

,,We hebben de nul gehouden en er zelf één gemaakt en dat is voldoende voor 3 punten”, stelde Spitse nuchter vast. ,,Het is een extraatje dat ik nog belangrijk ben met mijn trap, maar ook heel blij dat Stefanie nog scoort.”

Daniëlle van de Donk

Daniëlle van de Donk was nog even een twijfelgeval, maar kon uiteindelijk wel starten. Ze werd na 80 minuten gewisseld. ,,Ik ben opgelucht, het was nog even billenknijpen op het einde. Ik ben hartstikke blij met de winst. Als je die tweede niet maakt, blijft het altijd spannend en dat neem je jezelf kwalijk.”

Over haar fitheid zei ze, bij de NOS: ,,Ik denk dat ze me opbouwen, haha. Ik heb nog geen 90 minuten gespeeld, al een hele tijd niet. Ik vond het wel prima zo. Ik kon niet meer, heb alles gegeven. Een beetje herstellen en dan op naar de volgende.”

Oranje treft in de nacht van woensdag op donderdag (3.00 uur Nederlandse tijd) de Verenigde Staten en de zege op Portugal is daarom een duwtje in de rug. Van de Donk denkt dat haar ploeg al een belangrijke stap naar de knock-outfase heeft gezet. ,,Het is gewoon lekker dat je met drie punten verder gaat, dat is altijd goed. Het voelt goed en we hebben vertrouwen. We kunnen lekker doorvoetballen nu. Ik denk dat we zoals vandaag tegen Amerika kunnen spelen. Iedereen is een beetje zenuwachtig voor de eerste wedstrijd, dat is nu uit de benen en het hoofd. De volgende wedstrijd kunnen we volle bak gaan. Ik denk dat we het wel aankunnen.”