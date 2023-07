Superfan Peter betaalde 15.000 euro om Oranje te zien in Nieuw-Zeeland: ‘Portugal wordt interland 144’

Met een WK aan de andere kant van de wereld krijgen de Oranje Leeuwinnen in Nieuw-Zeeland minder steun dan vier jaar geleden in Frankrijk, maar de fans die er wél zijn, zijn wel de échte diehards. Superfan Peter Houwer (61) heeft er zo’n 15.000 euro voor over om de ploeg van coach Andries Jonker van dichtbij te zien. ,,Portugal wordt mijn 144ste interland!”

,,Ik ben zo’n 37 uur onderweg geweest”, vertelt Peter, nog amper bekomen van ,,een lekker tripje” dat hem via Seoul en Auckland in Dunedin bracht. Daar staat zondag de eerste WK-wedstrijd van Nederland tegen Portugal op het programma. ,,Ik houd niet zo van lang vliegen, maar nood breekt wetten hè? Als echte supporter maakt het niet uit waar ze spelen. Zo kom je nog eens ergens.”

Kaartverkoop WK-duels (per 22 juli):

Nederland - Portugal: 10.482 (728 Nederlanders) - Capaciteit: 25.947

Verenigde Staten - Nederland: 31.925 (1.174 Nederlanders) - Capaciteit: 34.500

Vietnam - Nederland: 3.948 (245 Nederlanders) - Capaciteit: 25.947

Peter is superfan met hoofdletter S. De 61-jarige heftruckchauffeur uit Bolsward volgt de Oranje Leeuwinnen sinds 2008 en het duel met Portugal wordt zijn 144ste interland in het stadion. ,,Oud-keepster Loes Geurts is van onze lokale club RES en toen ik zelf stopte met voetballen, dacht ik: ‘Laat ik eens bij Loes gaan kijken’. Dat was in de tijd dat Oranje zich plaatste voor het EK in Finland. Sindsdien heb ik alle eindtoernooien gezien, behalve de Olympische Spelen in Tokio natuurlijk, vanwege het coronavirus. De Spelen waren wel mijn grote droom, maar dat mag de pret niet drukken. Nu ben ik hier!”

,,Ja, ik ben wel een trouwe fan”, zegt Peter met gevoel voor understatement. ,,Ik kom weleens dezelfde gezichten tegen, maar ik durf wel te zeggen dat ik by far koploper ben wat betreft wedstrijden bij de vrouwen. 143 wedstrijden, dat heeft niemand!”

Volledig scherm Superfan Peter met Loes Geurts op het EK 2013 in Zweden © Privébeeld

De WK’s in Canada (2015) en Frankrijk (2019), de EK’s in Finland (2009), Zweden (2013), Nederland (2017), Engeland (2022): hij was overal bij. ,,Ik ben bij de mannen bij het EK’88 en WK’74 geweest, en vorig jaar ook bij het WK in Qatar, maar ik was nooit zo fanatiek als bij de vrouwen. Ik vind de sport bij de vrouwen nog puur. Geld en belangen komen nu ook wel steeds meer, maar de sfeer in de stadions is heel prettig. Er zijn geen hooligans, er is geen rottigheid.”

Met crowdfunding, waarvan de helft naar een goed doel gaat, spaarde Peter de kostbare trip bij elkaar. ,,Dat deed ik al voor de Olympische Spelen, maar omdat dat niet doorging had ik al een mooi opstapje. Dit tripje kost zo’n 15.000 euro, dat is gewoon heel veel geld en ik ben ook maar een heftruckchauffeur. Al mijn geld en vakantiedagen gaan hieraan op. Collega’s zeggen weleens: moet je weer achter die meiden aan? Maar dit is gewoon mijn vakantie. En nee, ik heb niet meer vakantiedagen dan anderen, maar mijn werk denkt wel mee. Die weten dat dit mijn passie is. Met de Nations League ben ik er ook weer”, zegt Peter verheugd.

Veel mensen zeggen: ‘Ik ben gelukkig getrouwd’. Dan zeg ik: ‘Ik gelukkig niet’. Peter Houwer

Of thuis nog iemand op hem wacht? ,,Nee, ik ben alleen. Veel mensen zeggen: ‘Ik ben gelukkig getrouwd’. Dan zeg ik: ‘Ik gelukkig niet’. Anders kan je het gewoon niet doen”, lacht Peter, die natúúrlijk verwacht dat Oranje de finale haalt. Hij is er dan ook sowieso bij op 20 augustus in Sydney. ,,Stel je voor dat ze de finale halen en ik ben al naar huis: dat zou ik mezelf nooit vergeven. En ik hoop op een jubileum: 150 wedstrijden. Dat zou de finale zijn, dan is mijn droom helemaal compleet!”

Amber Mulder (26) kan niet wachten op eerste interland

Waar Peter zich opmaakt voor interland nummer 144, daar maakt de 26-jarige Brabantse Amber Mulder zich op voor haar eerste interland. Ze is een jaar lang op reis met haar partner en met een groep van vijf Nederlanders gaat ze naar de wedstrijd tegen Portugal. ,,Het WK bracht ons eigenlijk samen. We kenden elkaar tot voor kort helemaal niet en nu zijn we met z’n vijven in een hostel beland om de vrouwen aan te moedigen. Dat is hartstikke gezellig.”

Nederlan­ders brengen altijd veel sfeer. De vrouwen zullen wel merken dat we er zijn en ze zullen echt voelen dat we achter ze staan Amber Mulder

Toen Amber naar Nieuw-Zeeland ging, wist ze meteen dat ze naar Dunedin wilde om de Oranje Leeuwinnen aan te moedigen. ,,Je krijgt nooit meer de kans om aan de andere kant van de wereld met zo veel Nederlanders te zijn. De afgelopen maanden heb ik tijdens mijn reis helemaal niet zoveel Nederlanders gezien of gesproken en aan de andere kant van de wereld besef je wel dat Nederlanders best wel leuk en heel gezellig zijn.”

Vroeger ging Amber al eens naar wedstrijden van NAC Breda en ze kan niet wachten om nu ook de Oranje Leeuwinnen te zien schitteren. ,,Het maakt bij Nederlanders niet uit of we met heel veel of met wat minder zijn. Nederlanders brengen altijd veel sfeer. De vrouwen zullen wel merken dat we er zijn en ze zullen echt voelen dat we achter ze staan. Dit wordt heel bijzonder met al die Nederlanders, zo ver van huis.”

WK-spel

Voorspel de uitslagen van alle wedstrijden van het WK en voorspel bij de duels van de Oranje Leeuwinnen ook de eerste doelpuntenmaakster. Voor je de wedstrijden gaat voorspellen kun je ook vier bonusvragen over het WK beantwoorden waarmee je extra punten na afloop van het WK kunt verdienen. Doe hier mee!

Speelschema WK

Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen