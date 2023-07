Voetbalsters Spanje bieden excuses aan voor haka: ‘Nog veel te leren over Nieuw-Zeelandse cultuur’

De Spaanse voetbalsters hebben maandag in de Nieuw-Zeelandse plaats Palmerston North hun excuses aangeboden voor het uitvoeren van een haka in een video op sociale media. Aanvoerster Ivana Andrés van de Spaanse ploeg zei dat het team “nog veel te leren heeft over de Nieuw-Zeelandse cultuur”.

De excuses volgden ruim een week nadat het Spaanse team een video had geplaatst waarin door vier speelsters een haka werd gedaan, een rituele dans van de Nieuw-Zeelandse Maori. Het staat iedereen vrij de befaamde haka uit te voeren, als er maar respect en begrip is voor de betekenis erachter.

,,Wij waren pas een paar dagen in Nieuw-Zeeland. We weten nu hoe belangrijk dit voor de Maori is”, verklaarde Andrés maandag. Ze vroeg de lokale bevolking om vergiffenis. Die werd geaccepteerd. De speelsters kregen van de Maori ook uitleg over Matariki, een nieuwe nationale feestdag ter ere van de viering van het nieuwjaar volgens de Maori.

Niet alleen Spaanse, maar ook Nederlandse voetbalsters kwamen opspraak door een video van een haka. De KNVB haalde de video “uit respect” offline, maar zei ook dat het niet ging om de befaamde dans, maar om een fysiek deel van een training dat was gericht “op het oproepen van innerlijke kracht vanuit de core van het lichaam”. Voetbalsters Merel van Dongen, die in de video hoorbaar “haka” riep, bood later alsnog haar excuses aan. Zij zei dat het nooit haar bedoeling was om iemand te kwetsen.

In Nieuw-Zeeland en Australië is vanaf deze week het WK voetbal voor vrouwen. Oranje vliegt dinsdag vanuit Sydney naar het basiskamp in het Nieuw-Zeelandse Tauranga.

De Oranje Leeuwinnen treffen deze maand op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland.

Vivianne Miedema maakt elke maand voor deze site een column over wat haar beweegt in het (inter)nationale vrouwenvoetbal. De topscorer van de Oranje Leeuwinnen is er bij het WK vanwege een zware knieblessure niet bij.

