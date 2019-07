VS naar WK-finale na spektakelstuk tegen Engeland

In de 67ste minuut juichte heel Engeland voor de gelijkmaker van Ellen White (2-2), maar de VAR keurde de treffer af wegens buitenspel. Dat was een kwestie van centimeters. Een kwartier later, na interventie van de VAR, kreeg de Britse ploeg een strafschop. Keepster Alyssa Naeher wist de zwakke inzet van aanvoerster Steph Houghton te pakken.



In de finale speelt Verenigde Staten zondag in hetzelfde stadion tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Zweden. Die halve eindstrijd is woensdag, eveneens in Lyon (aanvang: 21.00 uur). De verliezer speelt zaterdag tegen Engeland in de strijd om WK-brons in Nice.