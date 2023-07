Willem van Hanegem: ‘De voorbereiding vroeger? Drie trainingen én een wedstrijd, elke dag!’

Van Hanegem is bij het WK vooral te spreken over Oranje Leeuwin Esmee Brugts, zo zegt hij in de Willem & Wessel-podcast van vandaag. ,,Die is zo enorm goed aan de bal’’, zegt Van Hanegem, die wel denkt dat er uit het pas 19-jarige talent nog meer te halen is. ,,Ze lijkt nu alleen vanaf links de ballen voor te mogen geven, maar er zit meer in als ze wat vrijer zou mogen spelen.”