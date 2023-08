Zuid-Afrika stunt in blessuretijd en is tegenstander Oranje Leeuwinnen in achtste finale WK

Om de kwartfinale van het WK te bereiken, moeten de Oranje Leeuwinnen zaterdagnacht (4.00 uur Nederlandse tijd) zien af te rekenen met Zuid-Afrika. Dat is de uitkomst van de ontknoping van groep G die vanmorgen viel. Zuid-Afrika won in blessuretijd van Italië (3-2), genoeg om over dat land te wippen in de poule én de eerste WK-wedstrijd ooit te winnen.

De ploeg van bondscoach Andries Jonker zal als favoriet worden beschouwd voor het bereiken van de kwartfinales. Zuid-Afrika verloor eerder in de groepsfase van Zweden (2-1) door een Zweeds doelpunt in blessuretijd. Tegen Argentinië gaf het land een voorsprong van twee doelpunten weg. Argentinië kwam vanaf de 74ste minuut met twee treffers langszij: 2-2. Daarom was alleen een zege op Italië genoeg voor een plek in de achtste finales.

Oranje op haar beurt wilde dolgraag Zweden ontlopen in de achtste finales. Dat lukte door gisteren met grote cijfers af te rekenen met Vietnam (7-0), met afstand genoeg om op de eerste plaats boven de Verenigde Staten te eindigen in groep E. Daarom wisten de Oranje Leeuwinnen dat de nummer twee van groep G de tegenstander is, zondag in de vroege morgen.

Zweden en Argentinië hadden in theorie ook nog kans om dat te worden, maar Zweden won vanmorgen 'gewoon’ met 2-0 in een onderlinge confrontatie. Dat betekende dat Zweden groepswinnaar werd en Argentinië als nummer vier de koffers kan gaan pakken. Net als Italië, dus, al zal dat land vandaag het gevoel hebben gehad dat de volgende ronde al binnen was.

Arianna Caruso schoot na elf minuten onberispelijk raak vanaf de strafschopstip na een Zuid-Afrikaanse overtreding op de rand van het strafschopgebied. Daarna maakte Italië het zichzelf ontzettend moeilijk na vermoedelijk het knulligste moment van het toernooi. Zonder te kijken speelde Benedetta Orsi de bal na ruim een halfuur spelen de bal terug op doelvrouw Francesca Durante, maar ze deed dat veel te hard en onzuiver. Met een sliding probeerde Durante de fout nog te herstellen, maar dat was tevergeefs: eigen doelpunt van Orsi.

In de tweede helft greep Zuid-Afrika brutaal de leiding via Hildah Magaia, wat van dat land voor het eerst de virtuele tegenstander van Oranje maakte. Totdat Caruso een kwartier voor tijd met haar heup een kopbal uit een hoekschop verlengde en achter de Zuid-Afrikaanse goalie Kaylin Swart kreeg. De video-arbitrage leek nog een stokje te willen steken voor dat doelpunt vanwege een mogelijke handsbal, maar na lang beraad werd het doelpunt - tot grote opluchting van alles en iedereen in het blauw - toch gewoon goedgekeurd.

Genoeg voor de achtste finales bleek het niet. In blessuretijd sloeg Thembi Kgatlana toe op aangeven van Magaia, nadat bij het vorige doelpunt Magaia juist de afmaker was en Kgatlana de aangever. Het leverde een groot feest op. De nipte overwinning zorgde ervoor dat Zuid-Afrika, de nummer 54 van de FIFA-wereldranglijst, zich als nummer twee van de groep mag melden in de achtste finales. Tegen de Oranje Leeuwinnen, de nummer negen van de FIFA-wereldranglijst. Zuid-Afrika had tot vandaag nog nooit een WK-wedstrijd gewonnen en van alle landen op dit WK staan alleen Marokko, Haïti, Zambia en Panama nog lager op de wereldranglijst. Een stunt van jewelste, dus.

