88 staafmixers (met en zonder hakmolen) getest, dit is de beste

Of je nou slagroom wilt kloppen, mayonaise maken of snel wat groente wilt pureren, een goede staafmixer is een handig keukengereedschap dat van pas komt bij dit soort klusjes. Je kunt ze kopen met of zonder hakmolen. De apparaten zonder zo’n molen zijn goedkoper. Maar de mixers mét hakmolen zijn veelzijdiger.

Er is veel kwaliteitsverschil tussen staafmixers met hakmolen. Sommige zijn tergend langzaam. Anderen hakken niet gelijkmatig. Soms blijkt de motor snel kapot te gaan. Maar wie bereid is ten minste veertig euro uit te geven kan al snel een goede staafmixer met hakmolen kopen.

De Consumentenbond test staafmixers met hakmolen onder meer op smoothies maken, groente pureren, uien en noten hakken, constructie en geluid. Totaal zijn er 88 staafmixers getest waarvan 59 met hakmolen die goed verkrijgbaar zijn.

Een exemplaar van Braun is Beste uit de Test. Een andere mixer van Braun is Beste Koop.

Beste uit de Test: Braun MQ 3135 BK

Prijs: 73 euro

Testoordeel: 8,5

Garde: ja

Materiaal voet: rvs

Maatbeker: ja

Met een gewicht van 783 gram kun je deze Braun MQ 3135 BK een ‘lichtgewicht’ model noemen. Maar wat betreft prestaties verdient deze staafmixer deze titel niet. Hij is bijna overal goed in.

Zo is deze Braun heel goed in mayonaise maken en groenten pureren. Fijn hakken van kruiden, noten en uien gaat ook prima, net als slagroom of eiwitten kloppen. Hij maakt bij deze werkzaamheden niet heel veel geluid.

Het vermogen van deze staafmixer is 900 watt. In de maatbeker past 596 milliliter. De snelheid is instelbaar op verschillende standen: 1-3-5-7-9-11. Het snoer is met 124 cm aan de korte kant.

Mocht je door het werk in de keuken wat gladde handen hebben dan zorgt de antisliphandgreep van deze Braun ervoor dat de mixer niet uit je handen glijdt.

Beste Koop: Braun MQ 10.202M

Prijs: 39 euro

Testoordeel: 8,1

Garde: ja

Materiaal voet: plastic en rvs

Maatbeker: ja

Met 39 euro is deze MQ 10.20M van Brown bijna de helft goedkoper dan de Beste uit de Test. Met de prijs-kwaliteitverhouding van deze mixer zit het dan ook wel goed. Hij weegt slechts 620 gram en is daarmee nóg lichter dan die andere ‘lichtgewicht’ van Braun.

Hij pureert groenten goed en kan zeer goed pannenkoekenbeslag mixen. Ook kruiden en noten fijn hakken is geen probleem. Wel heeft hij moeite met het gelijkmatig hakken van uien.

Deze staafmixer heeft een voet van plastic en rvs en een vermogen van 600 W. In de maatbeker past net geen 600 milliliter. De snelheid is niet instelbaar en het snoer is met 120 cm aan de korte kant.

Hoewel deze staafmixer met hakmolen eigenlijk overal best wel goed in is, scoort hij toch wat minder op de bereiding van smoothies, al doet hij dat nog altijd ruim voldoende.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.