Aanslag in de waterkoker? Niet weggooien, je krijgt ’m op deze manier schoon

Bij koud weer drinken de meeste mensen graag een kopje thee. Daarom hoogste tijd voor een grondige schoonmaak van de waterkoker, vindt schoonmaakdame Marja. ,,Heb je kalk in je waterkoker? Niet weggooien, dat kun je verhelpen. Als je de klep open doet, zie je vaak hoeveel aanslag er om het verwarmingselement heen zit. Ga vooral niet met een mesje erin om het los te pikken. Dat werkt niet.’’

Waterkoker

In plaats daarvan gebruik je een grote fles azijn, volgens Marja. ,,Giet een halve tot een hele fles leeg in de koker. Afhankelijk van hoeveel erin kan. Zet de waterkoker aan en laat het water koken met het klepje dicht. Laat de inhoud daarna even afkoelen.’’

,,Voor het reinigen heb ik zelf altijd een paar versleten tandenborstels achter de hand. Die zijn ideaal, ook om je gasfornuis mee schoon te maken. Een tandenborstel kan overal bij en de haartjes zijn zacht, dus je schuurt niets kapot. Neem de kalkaanslag weg en spoel de koker om met water. Doe het klepje dicht, even schudden en weer legen. Doe dat wel met beleid. Als de onderkant nat is, en je zet de koker weer aan, riskeer je een fikse stroomstoring.’’

Volledig scherm marja middeldorp © ADN Beeldredactie ,,Tot slot doe je nog wat water in de koker met wat schijfjes citroen erin. Zet de koker nogmaals aan met de klep open. Dan komt de lekker geurende stoom omhoog. De laatste restjes vuil spoel je daarna met gemak weg. Net als de azijngeur.’’

Glazen

Daarna volgen alle koffie-, theekopjes en de wijn en bierglazen. ,,De feestmaand is weer op komst, dus dan wil je wel van die mooie klinkende glaasjes hebben. Voor al deze klusjes is één en dezelfde oplossing: soda. Ik gebruik altijd soda kristallen. Je vult je gootsteen met warm tot heet water. Daar doe je een halve bak soda in. Alle kopjes en glaasjes leg je in het sopje. En neem de glazen met een afwasborstel van binnen even af.’’

,,Als je dat gedaan hebt, laat je de glazen nog eens een uurtje weken. Neem ze nog een keer uit met een sponsje. Doe wel van die handschoentjes aan, want je wilt niet van die verrimpelde vingertjes. Je zult zien dat dan ook de laatste vuiligheid er zo uit glijdt. Spoel het nog eens na en droog af met een glasdoek. Let op: een glasdoek is anders dan een theedoek. Een glasdoek is van fijngeweven stof, en laat geen stofjes achter als je de glazen en kopjes droogt wrijft. Je zult zien: je glazen en bekers zijn daarna weer zo goed als nieuw. De witte wijn glinstert als diamantjes in je glas.’’

Engelsen