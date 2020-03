Aantal verbouwingen schiet omhoog, vooral door veertigers

Dertigers en veertigers

Bouwbedrijven zakken met prijzen

De Hypotheekshop heeft vooral gekeken naar aanpassingen in de hypotheek. Zo kan de overwaarde van een woning worden ingezet voor verbouwing of verduurzaming van het huis. Ook bij bouwbedrijven is de trend van meer verbouwingen al even waarneembaar, zeker nu de huizenmarkt zo op slot zit. ,,Je ziet een verschuiving in de markt’’, stelde woordvoerder Richard Massar van Bouwend Nederland al eerder tegenover deze site. Met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven is het de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De stikstofcrisis zorgt ervoor dat het op sommige plekken wat langer duurt tot huizen gebouwd kunnen worden. ,,De bouwbedrijven doen er alles aan om hun mensen aan de gang te houden. Dat betekent dat ze met hun prijzen lager gaan zitten, verbouwen wordt daardoor weer goedkoper.’’