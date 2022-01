Alphons investeerde zo'n 70.000 euro in zijn woning: '19 graden vind ik prima’

energierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Alphons Vink (75) uit Bourtange (Groningen).

Hoe woon je?

,,Ik heb een vrijstaande woning uit 1962 in Bourtange. Het woonoppervlak is 158 vierkante meter. Daar woon ik alleen. Ik heb namelijk een latrelatie, waarbij mijn vriendin soms in het weekend bij mij is en ik soms in het weekend bij haar. Inmiddels is er veel verbouwd. Want zoals het er in 2006 uitzag… Het huis was van twee oudere mensen die er nooit meer wat aan hadden gedaan. De elektriciteitsdraadjes zaten aan elkaar geknoopt en weggestopt achter kastjes. Je kent het wel. Het was niet geïsoleerd, dus ik heb er sindsdien voor wel 65.000 tot 70.000 in geïnvesteerd.

Ik begon met de spouwmuren, de vloer en het dak. In 2012 heb ik 11 zonnepanelen geplaatst van 247 piekwatt. Vervolgens heb ik in 2020 alle ramen vervangen voor HR++-glas in kunststof kozijnen, heb ik een hybride warmtepomp aangeschaft, een zonneboiler en heb ik de zonnepanelen vervangen door 18 panelen van 347 piekwatt.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik ben drie jaar tevreden klant geweest bij EnergieDirect, en met het oog op de stijgende prijzen heb ik vorig jaar gevraagd of ik alvast een nieuw contract kon krijgen. Dat kon niet, omdat het nog niet kort genoeg voor de einddatum van mijn contract was. Dat vond ik erg jammer, dus stap ik per 1 februari over naar Greenchoice. Daar ga ik 15 euro per maand betalen. Ik betaalde daarvoor 40 euro per maand, maar door de nieuwe zonnepanelen gaat dat bedrag omlaag. Mijn verbruik is ongeveer 300 kuub gas, 1500 kilowattuur stroom in de daluren en 2500 kilowattuur normaal. Ik ga 4500 tot 5000 kilowattuur terugleveren.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Eigenlijk niet zoveel. Mijn energierekening is al laag. Ik heb onlangs wel een nieuw vriezertje aangeschaft. Dan kijk ik uiteraard naar het energielabel. Maar omdat mijn panelen zoveel opwekken, heb ik bijvoorbeeld ook een elektrisch kacheltje in de badkamer staan. Vind ik lekker warm. Ik kijk dus niet zo naar mijn stroomverbruik. Ik vind het verschil tussen daltarief en normaal tarief ook te klein om daar echt rekening mee te houden. Als een apparaat aan moet, moet die aan. Vroeger scheelde dat veel meer.

Het gas staat ingesteld via de thermostaat. Mijn vriendin is een koukleum dus voor haar is het soms wennen, maar ik vind 19 graden in huis prima. Ik heb het gevoel alsof die warmtepomp heel andere warmte geeft dan wanneer je verwarmt met een ketel. Niet verkeerd hoor, gewoon anders.

De zonneboiler is voor het douchen en afwassen. Er zit 100 liter in. Dat is voor mij prima. Ik heb eigenlijk altijd warm water. En de teruglevering van mijn zonnepanelen kan ik volgen via een app. Dat is wel leuk hoor, maar je moet ook oppassen: anders ga je daar helemaal in op!”

