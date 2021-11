Annemiek (35) komt na scheiding op straat te staan met haar kinderen: ‘Geen andere optie’

Ze kan het zich bíjna niet meer voorstellen; anderhalf jaar geleden woonde ze nog zonder zorgen in een koophuis in Amerongen. Dat huis kocht ze tien jaar geleden met haar inmiddels ex-man, met wie ze een zoon (8) en dochter (6) kreeg. Maar halverwege 2020 zette haar man een punt achter de relatie. Eind 2020 scheidde het stel officieel. ,,Toen zijn we gaan kijken: wat nu? We stonden beiden niet ingeschreven bij een woningbouwvereniging.”



Wie tegenwoordig aan een sociale huurwoning wil komen, moet óf urgentie krijgen óf gemiddeld zo’n acht jaar ingeschreven staan. Maar daar had Eijsing tijdens haar huwelijk nooit over nagedacht. Terwijl ze nog rouwde om de scheiding, moest ze midden in deze oververhitte woningmarkt op zoek naar een onderkomen voor haar en haar kinderen.