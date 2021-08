Annie (87) woont al 65 jaar in hetzelfde huis: van 10 gulden naar 600 euro per maand

Haar man overleed zeventien jaar geleden. Annie, nu 87, woont nog altijd in dezelfde huurwoning aan de Zevenaarse Gersdorfstraat. Heel bijzonder, vinden haar kleinkinderen. Want wie woont er nou 65 jaar in hetzelfde huis? Annie Hendriks haalt haar schouders op. ,,Dat gaat vanzelf. Zonder dat je het in de gaten hebt, gaat de tijd maar door. Onze kinderen zijn in dit huis geboren. We hebben het hier altijd goed gehad. Waarom zou je vertrekken. Verhuizen? Ik moet er niet aan denken.”