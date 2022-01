Arie betaalt 0 euro per maand aan energiekosten: ‘Het levert zelfs geld op’

Hoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Arie (67) uit Ridderkerk.

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw woon ik in een hoekwoning in Ridderkerk. De woning komt uit 1914 en heeft een woonoppervlak van 90 vierkante meter. Dertig jaar geleden is er voor het laatst aan de binnenkant geïsoleerd. Volgens de normen uit die tijd. Dus met metalstud-profiel, 120 millimeter steenwol en afgedekt met dampdichte folie en gipsplaten.’’

,,We zijn sinds twee jaar van het gas af. Dat kan omdat we nu verwarmen via een lucht-luchtwarmtepomp. Ofwel een split-aircosysteem. Ik heb 45 jaar lang in de klimaatbeheersing gewerkt. Als servicetechnicus kwam ik overal: de Tweede Kamer, luxe jachten, musea. Ik liep altijd voor op de tijd en nu ik met pensioen ben, ben ik zelfvoorzienend. We hebben negentien zonnepanelen (van 4250 PW) die ons verbruik grotendeels dekken. Het bevalt ons uitstekend. Lucht is makkelijk warm te maken en door het nieuwe koelgas R32 is het systeem ook nog enorm zuinig geworden.’’

,,Je leest overal dat we van het gas af moeten en energiezuiniger moeten leven. Dat is goed. Maar wat ik niet begrijp is waarom veel mensen dan kiezen voor een hybride warmtepomp. Dat verbruik is zó hoog, dat ik het een betere optie vond om voor een lucht-luchtwarmtepomp te kiezen. Bovendien warmt die bij mij sneller op dan een vloerverwarming die je vaak koppelt aan de hybride warmtepomp.”

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar mailto:wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb een eenjarig contract bij Greenchoice. Daar krijg ik zelfs geld van terug. Maandelijks betaal ik niks. Mijn verbruik was afgelopen jaar 2575 kWh en ik leverde 1837 kWh terug. Dat is een nettoverbruik van 738 kWh. Maar door de teruggave energiebelasting en de welkomstpremie van 155 euro kreeg ik afgelopen jaar 220 euro terug.’’

,,Het levert me dus geld op. Gas hebben we dus niet meer. Vorig jaar heb ik gratis de gasmeter laten verwijderen. Ik sluit meestal een contract van een of twee jaar af en dan switch ik weer. Ik kijk wat op dat moment het gunstigst is.”

Quote We hebben geen gloeilamp meer in huis, zelfs in de naaimachi­ne zit een ledlampje Arie

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

“De slaapverdieping verwarmen we nooit. Daar is het momenteel zo’n 14 à 15 graden. Dat vinden we prima, het moet niet te warm zijn in de slaapkamer. We hebben op de bovenverdieping wel zo’n unit hangen, maar die staat eigenlijk alleen in de zomer aan om te koelen. Beneden is het eigenlijk altijd 22 of 23 graden. Warm? Wij vinden dat comfortabel en het kost ons toch niks extra!”

,,In de badkamer hebben we een infraroodpaneel hangen van 300 watt, om het daar te verwarmen. Verder wordt ons water verwarmd door een warmtepompboiler van 100 liter.”

,,Mijn vrouw moest natuurlijk ook wel even wennen aan zo’n ding aan de muur. Maar we merken gewoon dat het ons enorm veel scheelt in de portemonnee. We zijn ook bewust met apparatuur. We hebben onlangs een warmtepompdroger gekocht en een los vriezertje met een hoog energielabel. We hebben geen gloeilamp meer in huis, zelfs in de naaimachine zit een ledlampje. Voor de toekomst hoop ik dat er een subsidie komt op thuisbatterijen. Dat is een accu die je kunt opladen en aanzetten voor gebruik als je dat nodig vindt. Ik zat eraan te denken om ‘m op te laden als de stroomprijzen bijvoorbeeld laag zijn en te gebruiken als de stroomprijzen hoog zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder alle video’s over wonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.