Augustus is een goede maand om de kamerplanten buiten te zetten

Afgezien van bloei: augustus is een mooie maand om niet alleen de clivia, maar alle kamerplanten buiten te zetten. Tegelijkertijd zou je ze ook nog eens flink kunnen terugknippen, als ze luis hebben bijvoorbeeld. Je kunt natuurlijk allerlei spuitbussen tegen luis aanschaffen, maar als je de planten flink terugsnoeit ben je in één keer de luis kwijt.



Natuurlijk is het eenvoudiger om een geranium terug te snoeien dan een cactus. En daarnaast zijn er ook mensen die worstelen met snoeiangst. Geen nood, want luizen hebben een hekel aan koud water en een harde koude waterstraal doet wonderen. Bovendien zijn er buiten allerlei parasieten die met ongedierte kunnen afrekenen. Citrusboompjes die na een winter binnenshuis steevast vol schildluis zitten, zijn na een paar maanden buiten volledig schoon.