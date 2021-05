Bart (34): 'Sinds kort 46 zonnepanelen om hoge rekening voor de jacuzzi te drukken'

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Bart (34) uit Barsingerhorn.

Hoe woont u?

,,Ik woon samen met mijn vrouw en drie kinderen in een vrijstaand huis op het platteland, in Barsingerhorn, Noord-Holland. Het woonhuis is vier jaar oud en heeft een woonoppervlak van 200 vierkante meter. Daarnaast hebben we nog een kantoor aan huis en een gastenverblijf, samen goed voor nog eens 220 vierkante meter. Sinds deze week hebben we 46 zonnepanelen, goed voor totaal 13 kilowattpiek. Ik had er al twaalf, maar ik heb er meer voor een redelijk schappelijke prijs kunnen aanschaffen. Dat mocht ook wel, want ik heb bijvoorbeeld een machine voor de reiniging van roetfilters die op maximale capaciteit 16 kilowatt verbruikt. ”



Wat staat er op uw jaarrekening?

,,Wij hebben afgelopen jaar 1745,88 euro moeten betalen voor stroom. Dat was voor 10.712 kWh. De twaalf zonnepanelen hebben 3000 kWh opgeleverd, waarvan 746 kWh is teruggeleverd. Mijn gasverbruik was 3199 kuub, en daar betaalde ik 2527,74 euro voor. De totale rekening is 4274 euro.

We hebben nu meer zonnepanelen, dus die jaarrekening is eigenlijk alweer een beetje achterhaald. Het verbruik is hoog, dat klopt. Maar we hebben natuurlijk veel woonoppervlak en ik reken het kantoor aan huis van mijn vrouw ook mee. We hebben vloerverwarming in de gietvloer door het hele huis. Boven en beneden dus. Die staat altijd wel aan, behalve in de zomer. Bovendien hebben we een jacuzzi in de tuin die 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanstaat. Daar gaan we eens in de week in. De kinderen wel wat vaker, daarvoor is het een veredeld zwembad. Ook hebben we een airconditioningssysteem in de woonkamer, slaapkamers en in het kantoor. Dat verbruikt in de zomer ook veel stroom.”

Bent u zuinig met energie?

,,We hebben overal ledlampen en ik ben opgevoed met het idee dat ik altijd de lampen moet uitdoen. De kinderen zijn 4, 6 en 8 jaar. Die zijn daar nog niet zo mee bezig. Ik ben ook weer niet iemand die overal de stekkers uit trekt. Opladers laten we ook gewoon in het stopcontact zitten. Vind ik te veel gedoe. Voor doorbranden ben ik niet zo bang. Misschien is dit geen politiek correct antwoord? Maar zo is het wel.

Ik kan wel zeggen dat ik sinds twee weken een soort minicomputer heb aangesloten op mijn meters, waardoor ik continu kan zien wat het actuele verbruik is. Dat maakt je wel bewust. Zo ben ik erachter gekomen dat de jacuzzi in de nacht vier keer aanslaat om te verwarmen. Zonde eigenlijk. Ik heb uitgerekend dat ik 60 euro per maand kan besparen als ik de jacuzzi in de nacht uitschakel. Dat heb ik dus gedaan.”



Woont u prettig?

,,Wij wonen heel prettig. We zijn anderhalf jaar geleden hier komen wonen, nadat we vier jaar op zoek zijn geweest naar zoiets. We komen uit de drukke stad en wonen nu heel landelijk. We hebben de ruimte voor onze bedrijven en de kinderen kunnen lekker spelen. Maar wat we voornamelijk belangrijk vinden: de rust. In de stad is toch altijd wel rumoer.”

