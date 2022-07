Bart en Lisa verkopen woning omdat er een kindje op komst is: ‘Modern huis met authentieke elementen’

Bart kocht de woning aan de Beeklaan in Den Haag in 2018 om sneller met zijn surfboard in de zee te kunnen liggen. ,,Ik kwam uit Leiden en kende de stad nog niet zo goed, omdat ik er eigenlijk alleen kwam om te werken. De grootste wens was een tuin voor mij en mijn twee katten. Verder ging de zoektocht vooral op goed geluk. De bouwstijl hier in het Valkenboskwartier beviel me goed en het ligt centraal tussen het centrum en het strand en heeft alle voorzieningen die je je maar kan wensen.”