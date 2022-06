Beatrix en Willem bieden onderdak aan een jongere zonder thuis: ‘Wij hadden een kamer, liefde en aandacht over’

Zelf je cv-ketel installe­ren mag straks niet meer: ‘Binnen 1,5 uur kun je dood zijn’

Heb je zelf jouw cv-ketel geplaatst? Of heb je het uitbesteed aan een handige buurman? En huur je ook geen professional in als het apparaat kuren heeft? Door een wetswijziging kan dat binnenkort niet meer. En daar zijn ze in de ‘cv-wereld’ maar wat blij mee. ,,Mensen kruipen nu iedere dag door het oog van de naald.”

