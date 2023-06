Belegger vindt huidige woningmarkt te onzeker en vertrekt, maar dat is niet voor iedereen goed nieuws

Bouw van 341 woningen op Campinater­rein Eindhoven start nog dit jaar; verkoop kan binnen maand beginnen

EINDHOVEN - De bouw van 341 woningen in fase 2 op De Caai, het voormalige Campinaterrein in Eindhoven, kan nog dit jaar beginnen. De beslissing om te starten is genomen nog voor de verkoop van de 82 koopappartementen is begonnen.