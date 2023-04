Ben je tussen de 18 en 35 jaar, dan heb je een voordeel bij aanschaf huis

Afgestudeerd en een mooie baan. Tijd voor een eigen plek, voor jezelf of met je partner. Maar het kopen van een huis is niet eenvoudig met de strenge hypotheekregels, nog altijd hoge prijzen en een starterssalaris. Vier vragen en antwoorden over het kopen van je eerste woning.

1. Welke kosten komen nog bovenop de woningprijs?

De woningprijs is een, maar daarnaast krijg je bij het kopen van een huis nog te maken met bijkomende kosten, de ‘kosten koper’. Dit zijn de kosten die je maakt om eigenaar te worden van de woning, zoals de notariskosten en de overdrachtsbelasting. Deze laatste belasting is afhankelijk van je leeftijd.

Ben je tussen de 18 en 35 jaar, dan betaal je geen overdrachtsbelasting als je een huis koopt waar je zelf gaat wonen en deze niet duurder is dan 440.000 euro. Van deze vrijstelling mag je een keer gebruikmaken. Ben je ouder dan 35 jaar, dan betaal je 2 procent als je zelf in de woning gaat wonen.

De notariskosten verschillen per notaris. Gemiddeld betaal je ongeveer 600 euro voor de transportakte.

2. Hoeveel hypotheek kun je als starter krijgen?

Hoeveel hypotheek je kunt krijgen, is afhankelijk van meerdere factoren zoals leeftijd, of je een vast contract hebt bij je werkgever, je vaste maandlasten zoals schulden, en de waarde van de woning. De hypotheekverstrekker kijkt naar je bruto jaarinkomen. Meestal mag je maximaal 4,5 keer dit inkomen lenen. Verdien je 30.000 euro bruto per jaar? Dan zou je een maximale hypotheek van 4,5 x 30.000 kunnen krijgen, oftewel 135.000 euro.

Heb je een studieschuld of bijvoorbeeld een leaseauto, dan is dat van invloed op de hoogte van het bedrag dat je maximaal kunt lenen.

Voor de aankoop van een huis mag je maximaal 100 procent van de woningwaarde lenen. Je hebt dus altijd eigen geld nodig om de bijkomende ‘kosten koper’ te kunnen betalen.

Ga je verbouwen, dan mag je die kosten wel meefinancieren. Dit mag alleen voor het bedrag waarmee je woning in waarde stijgt. Bij de hypotheekaanvraag moet je dan wel een taxatierapport en een specificatie van de verbouwingskosten overleggen. Voor een taxatierapport betaal je tussen de 550 en 1000 euro. Gaat de hypotheekverstrekker akkoord, dan stort deze het extra leenbedrag in een bouwdepot.

Voor duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen of een warmtepomp kun je maximaal 6 procent van de woningwaarde extra lenen. Voorwaarde is wel dat je genoeg inkomen hebt om het totaalbedrag te kunnen lenen.

3. Heb je als starter nog voordeeltjes?

Bedraagt de aankoopprijs van je huis niet meer dan 405.000 euro, dan kun je kiezen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat levert je niet alleen meer zekerheid op, mocht je de lasten niet meer kunnen betalen, maar meestal ook een rentevoordeel. Dit kan oplopen tot ongeveer 0,5 procent. Voor het afsluiten van de hypotheek met NHG betaal je wel een ‘borgtochtprovisie’ van 0,6 procent. Bij een hypotheek van 200.000 euro komt dat neer op 1200 euro. Deze kosten heb je er vanwege de rentekorting meestal na een tot drie jaar uit, maar het betekent wel dat je meer eigen geld moet hebben.

4. Onvoldoende vermogen, en dan?

In veel gemeenten kun je in aanmerking komen voor een starterslening. Daarmee is het mogelijk om bovenop je maximale hypotheek een extra bedrag te lenen. Het maximaal te lenen bedrag ligt gemiddeld rond de 30.000 euro. Over dat bedrag betaal je dan tijdelijk geen rente en aflossing. Na drie jaar wordt gekeken of je inmiddels een groter deel van de hypotheek zelf kunt betalen.

De voorwaarden voor deze starterslening verschillen per gemeente. Zo hanteren sommige gemeenten een leeftijds- of inkomensgrens. De afsluitkosten van de starterslening bedragen 750 euro, ongeacht de hoogte van de lening. Verder is de starterslening alleen verkrijgbaar in combinatie met NHG. Voor meer informatie ga je naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

De zogeheten jubelton, waarmee ouders aan hun kinderen een ton konden schenken voor de aankoop van een huis, is per 2023 flink verlaagd naar 28.947 euro. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet de ontvanger, of diens partner, tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Ook moet je schriftelijk kunnen aantonen dat het geld echt voor de nieuwe woning is gebruikt. Daarnaast mag je niet al eerder een grote schenking of eenmalige vrijstelling hebben ontvangen. Kijk voor meer informatie over schenken op de website van de Belastingdienst.

Dit artikel is gebaseerd op informatie van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en de Belastingdienst.

