Beslagen ramen in huis? Hierdoor ontstaat de condens

In het najaar zul je het vast wel herkennen: de ramen in huis zijn beslagen. Hoe ontstaat deze condensvorming en wat kun je er aan doen?

Ten eerste kan de condensvorming op verschillende plekken zitten. Hij kan aan de binnenkant van de ramen zitten, aan de buitenkant, of in uitzonderlijke gevallen tussen de ruiten van dubbelglas in. De eerste en tweede zijn onschuldig en komen veel voor.

Als je ramen van binnen beslagen zijn, heeft dat te maken met de luchtvochtigheid in huis, zegt Jeroen Baldwin van Glasprobleem Kwijt. ,,Als de temperatuur buiten laag is, en de luchtvochtigheid in huis hoog, dan beslaan de ramen aan de binnenkant.” Volgens Baldwin wordt de luchtvochtigheid in huis snel hoger als er bijvoorbeeld veel mensen ademen en praten in huis. ,,Bij een feestje zal je er helemaal last van hebben.”

Condens aan de buitenkant van dubbelglas

Zijn je ramen in de winter vaak aan de buitenkant beslagen? Dat heeft te maken met de isolatiewaarde van het glas, volgens Elvira Sengers van ramenleverancier Bohaco. ,,Mensen lijken vaak te denken dat er iets mis is met hun ramen, als ze van de buitenkant beslaan, maar het is juist het bewijs dat de isolatiewaarde goed is.”

Ook hierbij heeft het te maken met de combinatie tussen een lage buitentemperatuur en hoge luchtvochtigheid. ,,Je ziet het vooral in het voor- en najaar tijdens de ochtenduren, dat de ruiten aan de buitenkant beslagen zijn. Dit trekt dan in de loop van de ochtend weg, als het buiten warmer wordt.”

Volledig scherm Condensvorming op het raam. © Foto Stefan ten Teije

Tips tegen beslagen ramen in huis - Condens buitenkant: Hier doe je niet zo veel aan. In de loop van de dag trekt het vanzelf weg. - Condens binnenkant: Goed ventileren. Zet wat ramen open, het liefste twee ramen tegenover elkaar. Zo kan de boel lekker doorluchten.

Lekkend glas

Dan is er ook nog het zogenoemde lekkend glas. Dat is als er vocht tussen de twee ruiten van dubbelglas in zit. Baldwin: ,,Dat is niet de bedoeling, want dat betekent vaak dat er een lek in het kozijn zit. Dat kan gaan roesten of er kan kalkvorming ontstaan. Als je merkt dat er vocht tussen de ruiten zit, dan zit er bijna niets anders op dan het glas laten vervangen.”

Volgens Baldwin zijn er veel mensen die dit probleem zelf proberen op te lossen, bijvoorbeeld door een klein gaatje in het glas te boren met het idee dat het vocht dan naar buiten kan. ,,Soms werkt het wel, bijvoorbeeld in de zomer. Het water verdampt door de zon en kan via het gaatje naar buiten. Maar in de natte herfst komt het probleem weer terug. Het is geen langetermijnoplossing.”

