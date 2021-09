Beton ciré in je badkamer: chic, stoer en praktisch

Wil je eens wat anders dan tegels in de badkamer? Misschien is beton ciré een goede optie. Beton ciré, letterlijk vertaald ‘gewreven’ of ‘gewaxt’ beton, komt uit Frankrijk. Ook de Spanjaarden en Italianen kennen de techniek, maar dan onder de naam ‘microcimento’. In het Nederlands kennen we het ook wel als betonstuc. Grote verschillen tussen de landen zijn er niet, vertelt Alex van Olst, directeur van beton ciré-specialist Bruizt. Wel heeft elke fabrikant volgens hem een verschillende formule.