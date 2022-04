Bewoners in schimmelende horrorflat zijn het spuugzat: ‘Plots kwam een stuk muur naar beneden’

Alle huizen in Utrecht zijn binnen een maand verkocht, maar dit huis staat al 8 maanden te koop

475.000 euro voor een benedenwoning van 33 vierkante meter in Utrecht. Ruim acht maanden geleden kwam dit - misschien wel duurste huis van de stad - op de markt en was het wachten of kopers 14.394 euro de vierkante meter wilden neerleggen. Tot nu toe niet.

31 maart