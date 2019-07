Bewoners New York leggen 11 miljoen dollar neer om uitzicht te bewaren

Toen de eigenaren van een appartementencomplex van twaalf verdiepingen hoorden dat het nieuwe gebouw een schaduw in hun woonkamers zou werpen én het zicht op het wereldberoemde Empire State Building zou wegnemen, staken ze de koppen bij elkaar. Dat beschrijft de krant The New York Times vandaag. De deal werd al in 2016 beklonken, maar de opmerkelijke reden erachter werd niet eerder ontdekt.

Luchtrechten

Volgens The New York Times is de actie tekenend voor de welvarendheid in sommige buurten van Manhattan, Chelsea in dit geval. De appartementen van het voormalige industriepand zijn twee keer zo groot als een normaal huis in de stad. Niet iedere eigenaar heeft evenveel betaald. De mensen die het meest zouden worden gedupeerd, betaalden ook het meest.