Bieden op nieuwbouwwoningen: ‘Woedend als ik zie dat mensen buitenspel worden gezet’

Fred (gefingeerde naam, echte naam bij redactie bekend) kon het haast niet geloven toen hij onlangs de verkoopprocedure van een nieuwbouwproject in Soest doornam. ,,Als ik mijn huis verkoop, kunnen mensen bieden en overbieden. Dat is marktwerking en dat snap ik nog. Maar hier hebben we het dus over een nieuwbouwproject. Het wordt onttrokken aan mensen die een normale hypotheek nodig hebben. Gewone mensen staan op de tweede plaats. Dat vind ik bij een nieuwbouwproject heel erg raar. We slaan door. Ik word woedend als ik zie dat mensen buitenspel worden gezet.”



Hij verwoordt daarmee hetzelfde gevoel dat onlangs ontstond bij het bericht over een huurwoning waarop huizenzoekers kunnen bieden. ‘Het loopt echt uit de klauwen op de woningmarkt’, zei de Woonbond daarover.