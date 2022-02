Bij een verhuizing is een nieuw energiecontract niet altijd nodig

Je gaat verhuizen naar een nieuwe woning en pakt je spullen in. Neem je jouw energieleverancier mee? Of kies je toch voor een nieuw contract op je nieuwe locatie? Een nieuw contract vastleggen kan je soms veel voordeel opleveren, of juist voor onnodige administratie zorgen.

Als je een vast energiecontract hebt, gaat het afgesproken tarief in principe mee naar het volgende huis. Wil je dat niet, dan moet je het contract afkopen met een boete. Om te weten wanneer het zin heeft om je oude energieleverancier mee te nemen wanneer je van woning verandert, moet je eerst kijken naar waar je de leverancier eigenlijk voor betaalt en wat de grootste kostenposten zijn.

Een energieleverancier voorziet jou van twee dingen: elektriciteit en gas. ,,In de wintermaanden gebruiken we meer en in de zomermaanden minder”, zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Over die maandkosten berekent jouw leverancier een gemiddelde, je maandelijkse lasten. Aan het einde van het jaar krijg je vervolgens de afrekening van wat je daadwerkelijk verbruikt hebt.”

Bij een overeenkomst met een energieleverancier kun je vervolgens kiezen tussen een vast, variabel of dynamisch tarief. Bij een variabel tarief kunnen de kosten twee keer per jaar veranderen, hoewel het afgelopen najaar daar een uitzondering op was. Dankzij de energiecrisis zagen sommige aanbieders zich genoodzaakt al vóór 1 januari hun variabele tarief naar boven bij te stellen. Bij een dynamisch tarief wordt de prijs per uur berekend tegenover de actuele marktprijs. Bij een vast tarief spreek je een vaste prijs af voor een aantal jaar. Als de gasprijs in die tijd stijgt, is dat in je voordeel.

Het gaat om gas

Er zijn ook woningen die geen gas verbruiken, maar in plaats daarvan toegang hebben tot stadsverwarming of een warmtepomp. ,,Warmte is vrijwel altijd de hoofdmoot van je energierekening, ook bij stadsverwarming. Maar bij stadsverwarming zit je vast aan de leverancier die jouw gemeente voorziet”, zegt Spierenburg. ,,Als jij in je nieuwe woning geen gas meer verbruikt, gaat de keuze dus alleen nog maar om de stroom. Dat is het kleinste deel van je energiecontract. Je kunt dan wel uitzoeken welke leverancier het goedkoopst is, maar het verschil is kleiner. Je huidige contract behouden of vernieuwen is eigenlijk alleen relevant als je van een woning verwarmd door gas naar een nieuwe woning met gas verhuist.”

Quote Als je van gas naar gas gaat, dan zou ik mijn huidige tarief zo lang mogelijk vast willen houden Gerard Spierenburg, Consumentenbond

Ga je van gas naar gas, dan doe je er volgens Spierenburg verstandig aan je huidige contract mee te nemen. ,,De gasprijzen zijn fors gestegen. Als je van gas naar gas gaat, dan zou ik mijn huidige tarief zo lang mogelijk vast willen houden.” Let hierbij wel op dat het gaat om het verlengen van je huidige contract tegen dezelfde voorwaarden – bij een nieuw contract worden namelijk de nieuwe, ongunstigere marktprijzen gehanteerd.

In het oog van de stijgende gasprijzen zou je misschien verwachten dat mensen hun tarieven laten vastleggen zodat ze niet verder stijgen, maar volgens Niels Stet van Eneco is dat niet zichtbaar: ,,De prijzen zijn pas sinds een jaar aan het stijgen en die stijging gaat pas sinds oktober hard. We zien sinds die tijd geen stijging in contracten met vaste looptijd, vergeleken met contracten met een variabele looptijd.”

Wachten op gunstigere tijden

Als je van een woning op gas naar een gasvrij huis gaat, is het voordeel van overstappen naar een andere leverancier vaak klein, net als wanneer je van een gasvrije woning naar een andere gasvrije woning gaat. Als je op dit moment geen gas verbruikt en dat in je nieuwe woning wel doet, is volgens Spierenburg een contract met variabele tarieven het overwegen waard: ,,De tarieven zijn nu hoog. Als de gasprijs na verloop van tijd wat meer normaliseert, kun je hopelijk tegen die tijd een gunstiger contract afsluiten. Verhuis je van een woning met gas naar een nieuwe woning met gas en heb je een contract met vast tarief? Dan kun je dat het beste meenemen naar je nieuwe woning.

Het laatste waar je op moet letten, is de duur van je contract. Een vast contract opzeggen voordat het ten einde is, kan je namelijk flink wat extra kosten opleveren. Ook dit kan een reden zijn om je huidige energieleverancier mee te nemen naar je nieuwe huis. De verhuizing geef je uiteraard wel door aan de leverancier. Er wordt een nieuw voorschot bepaald, meestal op basis van het verbruik van de vorige bewoner. Bij nieuwbouw wordt een inschatting gemaakt.

