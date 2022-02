Bijna 1000 euro per maand voor een studio: is dat peperduur, of gewoon ‘het nieuwe wonen’?

Ahmed Mallah (31) baalt. Mallah, zelf kunstenaar, dacht eindelijk een betaalbaar woonproject voor starters te hebben gevonden in Utrecht. Hij schreef zich in voor één van de 39 atelierwoningen van Change= (spreek uit: Changes), een concept dat zich richt op werkende jongeren tussen de 20 en 35 jaar waarbij extra aandacht is voor creatievelingen. De ontwikkelaar bouwt niet alleen ‘reguliere’ studio’s in Leidsche Rijn, maar biedt ook atelierwoningen aan die zich richten op ‘creatieve professionals in de kunst en cultuursector’.