Blijf je deze zomer thuis? Zo zorg je voor een veilige omgeving voor de kinderen

TipsDoor het coronavirus gaan we misschien een andere zomervakantie tegemoet dan normaal. Veel Nederlanders overwegen een vakantie in eigen land of blijven lekker thuis. Hoe zorgen we ervoor dat we desondanks een leuke en gezellige vakantie hebben, zonder stress over de kinderen?

Mariëlle Vehmeijer-Heeman en Fieke Slee-Wijffels zijn schrijvers van het boek Pas op, Kijk uit, waarin ze het hebben over ongevallen met kinderen, die vaak simpel te voorkomen zijn. Waar moeten we deze zomer extra op letten?

,,Het liefst hebben we natuurlijk een vakantie zonder zorgen”, zegt Slee-Wijffels, die met Vehmeijer-Heeman vooral geschreven heeft over levensveranderende letsels bij kinderen. ,,Natuurlijk kan er altijd wel een ongelukje gebeuren. Wij hebben zelf ook kinderen. Maar het is goed om met elkaar afspraken te maken. Bespreek het. Wie heeft nu de opdracht om op de kinderen te letten?”

In huis

Besluit je om deze coronazomer thuis te blijven of ben je veel thuis aan het werk? ,,Laat dan niet overal je opladers slingeren”, zegt Vehmeijer-Heeman. ,,Kinderen stoppen van alles in hun mond. Kleine batterijen zijn ook van die dingen waar je op moet letten. Zet je tussen het werken door thee, zorg dan dat de waterkoker ver op het aanrecht staat. Laat het snoer niet over de rand bungelen. Als ze eraan trekken, krijgen ze kokend water over zich heen. Wees ook alert op schoonmaakmiddelen. Die horen natuurlijk achter slot opgeborgen te worden. Er zijn altijd kinderen die het kinderslot toch openmaken.”

In je tuin Ruim emmers en zwembadjes in je tuin op als kinderen klaar zijn met spelen. Voor je het weet zit er weer regenwater in en gaan je kinderen er weer in spelen als je even niet oplet. Weet waar regenwater in gelopen kan zijn. Leeg ze voordat een kind de tuin in gaat. Veilig hek om de tuin. Zodat de kinderen niet ergens anders in onveilige situaties kunnen komen. Badje in de tuin: telefoon buiten. Zodat je niet ineens naar binnen moet om de telefoon op te nemen. Moet je toch naar binnen? Neem je kind mee. Hou toezicht bij de trampoline. Als er meerdere kinderen tegelijk op de trampoline gaan: zorg dat het gewichtsverschil niet te groot is.

Checklist in huis: Schoonmaakmiddelen achter slot en grendel. Hekjes boven en onder aan de trap. Geen snoeren (van bijvoorbeeld de waterkoker) over de rand van het aanrecht. Zorg dat het raam niet helemaal open kan. Denk aan gevaar van water.

,,Verdrinking staat nog steeds hoog op de lijst met meest voorkomende ongelukken met kinderen”, zegt Vehmeijer-Heeman. ,,Zeker met het mooie weer dat op komst is, gaan we weer lekker op zoek naar verkoeling. Zwembaden, vijvers, maar ook die kleine zwembadjes in je eigen tuin. Het klinkt misschien niet zo fijn om te horen, maar je denkt vaak dat kinderen zoals in een film dan veel schreeuwen. Maar meestal verdrinken kinderen in stilte. Dat kan al in een klein laagje water van twee centimeter. Een klein kind heeft relatief een zwaar hoofd, als hij dan net voorover valt en niet overeind kan komen, kan het slecht aflopen. Als je vier tot zes minuten onder water bent, kan er al blijvend hersenletsel ontstaan.”

Ga je met je kind naar een zwembad of een plas, dan lijken zwembandjes een veilig hulpmiddel. ,,Om te blijven drijven wel”, zegt Vehmeijer-Heeman. ,,Maar niet om het hoofd boven water te houden. Het is echt belangrijk dat je de kinderen in de gaten blijft houden.”

Slee-Wijffels vult aan: ,,Zeg het als je even een biertje gaat halen of bij je thuis naar binnen gaat. En controleer dan ook of de ander het gehoord heeft. Super simpel en echt geen verandering van je leven.”

Het water Is je kind in of rondom water? Hou continu toezicht. Bespreek wie duidelijk wie op het kind let. Ga je even weg? Draag de zorg duidelijk over aan de ander en vraag om bevestiging. Leg de verantwoordelijkheid alleen bij volwassenen. Dus niet bij oudere kinderen. Ga je op pad? Wees extra alert op reisdagen.