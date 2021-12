Bobbie Bodt koopt huis in woningcrisis: ‘Wel 60 bezichtigingen gehad’

Al jaren spaart de 29-jarige Bobbie Bodt voor een huis. Dat de woningmarkt volledig overspannen is wanneer ze eindelijk de stap financieel kan zetten, houdt haar dan ook niet tegen. In haar YouTube-serie Bobbie’s Hoogste Bodt laat ze zien hoe het kopen van een huis in deze crisis eraan toegaat.

Met haar camera in de hand gaat ze op huizenjacht, doet ze biedingen, wordt ze overboden en vindt ze uiteindelijk haar eerste koophuis. Tussendoor laat ze de nodige tranen rollen en geeft ze kijkers een eerlijk inkijkje in haar financiën. ,,Als ik een serie zou maken, wilde ik dat ook eerlijk doen.”

Eigenlijk wilde de youtuber al veel eerder een huis kopen. ,,Deze serie lag al een paar jaar op de plank. Het leek me leuk om video’s te maken over de keuzes die je maakt tijdens het kopen van een huis”, vertelt ze. Maar een woning bemachtigen lukte haar lange tijd helemaal niet. ,,Het is tegenwoordig bijna onmogelijk. Dat maakte de serie wel weer extra relevant: ik wilde laten zien hoe het er écht aan toegaat op de huidige, oververhitte woningmarkt.”

Redelijk onwetend begint ze aan haar huizenjacht, maar al snel volgen de bezichtigingen elkaar in razend tempo op. Ze moet wel, want keer op keer wordt ze overboden. ,,Ik ben de tel kwijtgeraakt, maar ik denk dat ik in totaal tussen de veertig en zestig bezichtigingen heb gehad. Ik gok dat ik er twee maanden fulltime… Oké, nee, parttime mee bezig ben geweest. Ik werkte in de avonden en de weekenden.” De hele zomer lang bezoekt ze tientallen woningen en pleegt ze nog meer telefoontjes. ,,Nog steeds vraag ik me af hoe mensen met een fulltime kantoorbaan dit doen. Amsterdam spant dan wel de kroon, maar dan nog.”

Sparen

Van bezichtigen komt bieden, en ook in dat proces neemt Bobbie haar kijkers mee. Zo zien zij hoe de youtuber meer dan 400.000 euro op een huis biedt. ,,Als ik een serie zou maken, wilde ik dat ook eerlijk doen”, vertelt ze daarover. ,,Niet dat mensen denken dat ik zo’n influencer ben die ‘even een huis gaat kopen’.” En hoewel Bobbie duidelijk benadrukt dat zij lang en veel gespaard heeft om deze stap te kunnen zetten, krijgt ze toch veel reacties op haar ‘wel heel grote budget’, dat het voor haar wel makkelijk zou maken. ,,Je kan wel oordelen over geld, maar je moet het altijd in de context plaatsen”, vindt Bobbie. ,,Wat heeft een persoon daarvoor moeten doen en laten? Wat geeft diegene uit, aan kleding bijvoorbeeld? Of in wat voor auto rijdt die persoon? Dat vergeten mensen.”

,,Ik spaar al vanaf mijn vijftiende voor het kopen van een huis”, verduidelijkt de influencer. ,,Het salaris van mijn allereerste baantje zette ik al opzij. En als mijn vrienden op skivakantie gingen, bleef ik thuis en zette ik die 1600 euro op mijn spaarrekening. Of ik deed even net iets langer met een geurtje. Het is een familieding, mijn opa en moeder spaarden ook al jong voor een eigen huis. Het is me met de paplepel ingegoten.”

Paniek

Tijdens haar zoektocht ontpopt Bobbie zich tot een ware ervaringsdeskundige, al slaat ook meerdere malen de paniek toe. Het is het allemaal waard, want uiteindelijk lukt het haar om een eigen huis in de hoofdstad te bemachtigen. ,,Nu het achter de rug is, denk ik: waar heb ik me druk om gemaakt. Het voelde zo officieel, misschien wel de grootste stap van mijn leven, maar nu denk ik: is dit het dan? Ik zag alleen maar beren op de weg, maar nu zou ik het zo opnieuw doen. Dat heeft natuurlijk te maken met de ervaring die ik inmiddels heb opgedaan.” De youtuber vergelijkt het proces een beetje met een wereldreis. ,,Ga je voor de eerste keer op pad met een backpack, dan is dat doodeng. Maar als je eenmaal weer thuis bent, kijk je er heel anders tegenaan.”

,,Probeer er daarom ook een beetje van te genieten”, zo luidt haar advies aan kijkers die hetzelfde proces te wachten staat. ,,Voel de druk niet zo, het is ook heel erg leuk.”

Vervolg

Tot slot verklapt Bobbie dat haar serie een vervolg krijgt. ,,Ik wil nog het een en ander veranderen aan het huis, maar ook dat wordt een heel proces. Van tegeltjes kiezen tot de juiste mensen inschakelen: er komt weer een heleboel op me af. Dus ik heb nog genoeg om te laten zien.”

