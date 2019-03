Boetes voor illegale Airbnb-verhuur gaan fors omhoog

architectuur Dit excentrie­ke interieur is volledig gebaseerd op de kunst van Piet Mondriaan

11 maart De Bulgaarse designers Brani & Desi denken graag out of the box. Dat zie je duidelijk in hun meest recente project waarbij ze zich lieten inspireren door het werk van de Nederlandse kunstenaar Piet Mondriaan. Die staat bekend om zijn abstracte kunstwerken met gekleurde vlakken. Ze vertaalden dat naar een interieur waarin de vloeren, wanden, plafonds en meubels een spel van lijnen en figuren vormen.