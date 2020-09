Boetes voor keukenbedrijven om misleiding op beurs blijven voorlopig in stand

Mogelijk prijsaf­spra­ken bij verkoop woonspul­len, meerdere invallen

18 september De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk kartel in de sector voor woninginrichting en heeft daarvoor deze week meerdere invallen gedaan. Het vermoeden is dat leveranciers aan winkeliers opleggen welke prijs zij voor hun producten mogen vragen. Mogelijk maakten leveranciers ook onderling verboden afspraken over verkoopprijzen die zij winkeliers in rekening brengen.