Tea en buren zijn radeloos door huurwoningen vol met schimmel: ‘We worden bijna uitgelachen, zo voelt het’



Schimmels, vochtplekken, een muffe lucht in huis. Een hoestje dat maar niet over gaat. Tea Basch-Van Seters (54) en haar buren zijn ten einde raad. Een bouwfout zorgde voor grote lekkages in hun huurwoningen, met grote schade aan vloerbedekking, meubels én muren. Maar voor een goede oplossing geeft de woningcorporatie al een jaar niet thuis. ,,Ze laten je gewoon voelen alsof je niets waard bent.”