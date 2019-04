Brabantia doet al 100 jaar hetzelfde: ‘Nu nog het strijken leuker maken’

Tips Geen tijd voor de voorjaars­schoon­maak? ‘Doe gewoon een opfrisron­de’

18 april Het is komend weekend heerlijk weer en daar kun je maar beter van genieten. Zonde om nog vlak voor Pasen het huis binnenstebuiten te keren en alles schoon te maken. Focus je op een kleine opfrisronde, raadt opruimcoach Esther van Dijk aan. ,,Dat is vaak al voldoende om het voorjaar in huis te halen.” Ze geeft drie tips.