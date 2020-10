Buur worden van prinses Beatrix? Dat kan, maar gaat je veel geld kosten

Verwar­mings­kos­ten stijgen gemiddeld 9 procent voor thuiswer­kers

11 oktober Mensen die thuiswerken hebben de komende winter waarschijnlijk vaker de verwarming aan in huis. Onafhankelijke vergelijkingssite Independer.nl berekende voor deze site dat huishoudens gemiddeld 73 tot 155 euro meer kwijt zijn aan gas dan in een ‘normaal’ jaar, al zullen de verschillen in de praktijk groot zijn.