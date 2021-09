Carolien woont mogelijk in mooiste appartement van haar stad: ‘Verkocht toen ik die ramen zag’

In de nazomer van 2018 krijgt Carolien Balvers een berichtje van haar moeder. Of ze dat fantastische appartement al heeft gezien op Facebook? De Enschedese twijfelt geen moment na het zien van de foto's en zoekt direct contact met de verhuurder. Die komt meteen met een waarschuwing: ze is lang niet de enige die interesse heeft en hij organiseert dan ook dezelfde dag nog een kijkuurtje. „Ik hoorde om 11:00 uur dat het open huis om 12:00 uur zou plaatsvinden,” vertelt Carolien. Ze schuift alles aan de kant, trommelt haar moeder op en staat als eerste voor de deur. „Beneden in het halletje dacht ik nog: ‘goh, het zal wel’. Maar toen ik boven die paarse glas-in-lood ramen zag, was ik verkocht. Ik moest dit appartement gewoon hebben.”