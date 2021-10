Claartje, Marie-José en Lonneke zijn jong, maar wonen nu al in seniorencomplex (en betalen geen huur)

In een de 24 appartementen in het Ouden Huis, waar vitale ouderen en ouderen met diverse zorgvragen wonen, is de gemiddelde leeftijd opvallend lager. Hier wonen sinds kort eerstejaarsstudent geschiedenis Claartje en eerstejaars geneeskunde Lonneke en masterstudent Marie-José die stageloopt in het AMC. In ruil voor dertig uur vrijwilligerswerk per maand mag zij gratis wonen in het gloednieuwe appartement op de begane grond.