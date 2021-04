Coen en Berber wonen ineens naast groot kantoor: ‘Ramen van badkamer kunnen we niet meer zemen’

,,Toen we ons huis in 1992 kochten, wisten we dat het maximaal tien jaar zou staan, daarna zou het worden gesloopt in verband met de ontwikkeling van het stationsgebied”, zegt Berber Esmeijer. ,,Tien jaar… da’s voor twintigers een eeuwigheid. Tegen die tijd zien we wel, zeiden we. Nu wonen we hier nog. Het is een fijn huis, onze kinderen zijn hier geboren.”