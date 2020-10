Coronapatiënt in huis? ‘Maak gootsteen, kranen en douchekop extra goed schoon’

Trend zet door: ook deze ‘Disneyvil­la’ in Gelderland is verkocht

23 oktober Zelfs miljoenenvilla's worden sinds de coronacrisis gemakkelijk verkocht. Zo is de lokaal bekende Disneyvilla in het Gelderse Oosterbeek onlangs van eigenaar gewisseld. Het pand stond te koop voor 2.675.000 euro. De makelaar zegt dat er als gevolg van de coronacrisis steeds meer woningen in het exclusieve segment van de hand gaan.