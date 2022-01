Creatief met kamerplanten: betaalbare exemplaren met mooie vlekken, strepen of stippen

Tweegesprek Vastgoedon­der­ne­mer en analist delen frustratie over woning­markt: ‘Kan niet zo door blijven gaan’

In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: Een goed gesprek tussen twee mensen die dit jaar tegenover elkaar stonden. In 2021 was de woningmarkt een van de vele onderwerpen die Nederland verdeelde. Komen we er samen nog uit? Vastgoedinvesteerder Victor van Bommel en woningmarktanalist Maartje Martens doen een poging.

20 december