Creëer thuis je eigen feestje met discoballen als decoratie

De eerste geïmproviseerde discobal hing naar het schijnt in 1897 in Charlestown in Massachusetts. Tijdens de Weimarrepubliek, het hoogtepunt van kunst en cultuur in Duitsland, verschenen ze in Berlijnse nachtclubs, de voorloper van de in de zeventiger jaren ontstane discotheek. Discoballen waren gemotoriseerd en reflecteerden met hun spiegeltjes de gekleurde lichtstralen op de dansvloer. Alleen al op het psychedelische effect dat daarmee ontstond kon je lekker trippen. Disco was een wereldwijd glitterfenomeen tot Disco Demolition Night in de VS een einde maakte aan de hype. Discoballen raakten met het verstrijken van de tijd voorbehouden aan, daar zijn ze weer, kinderdisco’s.



Maar ook de discobal is weer onder het stof uitgekropen. Net als glitter, jumpsuits en colour blocking. En: het mooie is – zeker als je zoals ik fan bent van Club Bed ft DJ Pillow & McBlanky – je hoeft je huis niet uit om van hun lichteffect te kunnen genieten.