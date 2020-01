D66 vreest voor minder gasloze nieuwbouw dankzij sluiproute

Is het wenselijk dat woningcorporatie Talis in Nijmegen bij een nieuwbouwproject nog niet gasloos bouwt? Daarover heeft het Tweede Kamerlid Jessica van Eijs (D66) vragen gesteld aan de minister van binnenlandse zaken .

Ze is bang dat er een achterstand ontstaat in het aardgasvrij maken van woningen nu er nog huizen kunnen worden gebouwd met een gasaansluiting. In 2050 moeten immers alle huizen in Nederland van het gas af zijn.



Talis wil de nieuwbouw in de wijk Jerusalem nu nog niet gasloos maken, omdat nog niet bekend is hoe de omringende wijk Heseveld in de toekomst verwarmd wordt. De keuze tussen een warmtenet of warmtepompen is nog niet gemaakt. Daarom worden de huizen zo gebouwd dat ze later makkelijk op een van beide gasloze systemen kunnen overschakelen.

Tot die tijd blijven ze via aardgas verwarmd. Wel worden ze zeer energiezuinig, label A+. Nu al kiezen voor warmtepompen, zou volgens Talis bovendien 1,8 miljoen euro extra kosten. Dan worden de woningen te duur voor sociale huur, stelt de verhuurder. Meer corporaties kampen met hetzelfde dilemma, zeker omdat ze door een steeds duurder wordende verhuurderheffing financieel in de vernauwing komen.

Bouwbesluit

Maar gasloze nieuwbouw is nu al wettelijk verplicht. Talis kan dit omzeilen dankzij een bepaling uit het Bouwbesluit. Wanneer de bestaande fundering blijft staan om de vervangende nieuwbouw op te plaatsen, geldt het project formeel als renovatie en dan mag de gasleiding blijven liggen. Dat komt Talis goed uit: volgens de woningcorporatie is de huidige fundering van de 220 woningen in de Jerusalembuurt nog prima. Hergebruik levert tijdens de sloop en nieuwbouw veel tijdwinst op, het is goedkoper én beter voor het milieu.

Die redenering leidde onlangs tot commotie in de gemeenteraad. De Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens gaf aan het niet eens te zijn met de keuze van Talis, maar ze ziet geen mogelijkheden om een gasloos Jerusalem af te dwingen.

Sluiproute

Die discussie kwam via de media ook bij het D66-Kamerlid in Den Haag terecht. Van Eijs stelde daarop vragen aan de minister. Daarin is ze vooral kritisch op de ‘sluiproute’ via het Bouwbesluit en ze wil weten of het wel wenselijk is dat Talis en anderen daarvan gebruik maken.