Dakpannen, waterleidingen en kozijnen: zo maak jij je huis winterklaar

De bladeren vallen van de bomen en de temperatuur begint te zakken tot aan het vriespunt. Volgens John Kersemakers van ­Vereniging Eigen Huis is het de juiste tijd om je woning kritisch onder de loep te nemen. Kijk daarbij in eerste instantie naar de schil van het huis. ,,Veel Nederlanders zijn geneigd onderhoud te doen als het al te laat is. Wil je in de winter voorkomen dat je allerlei ellende hebt, dan moet je dat preventief doen.’’ De meeste klussen kun je zelf, voor sommige moet je een vakman inhuren.