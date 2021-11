Daniëlle en Sander worden gek van het speelgoed in huis en krijgen hulp bij het maken van een kinderhoek

In de tweede aflevering van de serie vtwonen De Stijl van Eva, gaat de stylist op bezoek bij Daniëlle en Sander in Nijmegen. Het speelgoed ligt door de hele woonkamer. ,,Omdat het zo'n grote ruimte is, is het wel lastig om een gezellige kinderhoek te creëren”, vindt Daniëlle. ,,Overal is wat waardoor het misschien ook te veel een kinderparadijs wordt.”