De airco verovert Nederlandse huizen

De airco rukt op in het straatbeeld en loeide deze zomer in menig huishouden voor het eerst. Miranda Groot Zwaaftink van de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) zegt dat de verkoop van het aantal airco’s in huizen alleen maar toeneemt in Nederland. ,,We zien een exponentiële groei”, aldus Groot Zwaaftink. ,,In heel 2016 werden er nog 75.000 airco’s verkocht en dit jaar worden het er wel 185.000.”